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Нефть продолжает дешеветь на опасениях переизбытка предложения сырья 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются третью торговую сессию подряд, теряя во вторник более 1% из-за опасений переизбытка предложения сырья на фоне роста запасов и добычи в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,36% — до 58,8 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,35%, до 49,52 доллара за баррель.
Ключевым фактором, который оказывает давление на стоимость "черного золота", являются опасения за риск переизбытка предложения сырья в мире. Поводом для распродаж на рынке нефти послужили данные аналитической компании по сырьевым рынкам Genscape, которая, как пишет агентство Рейтер, сообщила в понедельник о росте запасов нефти на терминале в Кушинге (Cushing) в США более чем на 1 миллион баррелей в период с 11 по 14 декабря. На этом фоне нефть теряла в цене более 2% в понедельник, и сохраняет негативную динамику во вторник.
"ОПЕК сокращает добычу в попытке найти баланс на рынке. Однако данные с Кушинга по-прежнему говорят о переизбытке предложения. Рынок воспринимает эти данные нерадостно, особенно с учетом замедленного роста мировой экономики", — сказал агентству Рейтер менеджер Frame Funds Хью Фрэйм (Hue Frame).
Прайм: последние новости
В первые часы торгов пара доллар/рубль отступит к 66,3 Рубль в начале дня умеренно растет к доллару и почти не меняется к евро Биржи АТР снижаются вслед за рынками США
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