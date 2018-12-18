«Такого еще не было»: Россия рекордно нарастила добычу

В 2018 году Россия смогла рекордно увеличить добычу и экспорт нефти и газа. Во многом это удалось сделать за счет развития СПГ-проектов и роста спроса на газ в Европе. Нефтяной экспорт поддержало послабление договоренностей в рамках ОПЕК+. Следующий год едва ли будет столь же удачным. На газовом рынке усилится конкуренция со стороны США, в нефтяной начнут действовать новые ограничения.

В 2018 году Россия вышла на рекордные объемы добычи и экспорта газа и увеличила добычу нефти. По данным Федеральной таможенной службы, за первые десять месяцев этого года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили $150 млрд При этом доходы от поставок СПГ выросли на 83,3%.

«Мы ожидаем рекордных показателей по добыче газа», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак, выступая в Госдуме 18 декабря.

По прогнозам Минэнерго , добыча газа в стране по итогам 2018 года составит около 723 млрд куб. м, что на 5% выше прошлогодних показателей, экспорт при этом вырастет на 9,3% — до 245 млрд куб. м.

«Очень хороший показатель, такого еще не было», — подчеркнул Новак.

По словам министра, на этот результат во многом повлиял запуск производства сжиженного природного газа на проекте «Ямал СПГ».

По данным международного консалтингового агентства ICIS,

Россия в ноябре стала второй после Катара по объемам поставок СПГ в Европу, заняв 17% рынка.

В начале декабря «Новатэк» — компания-оператор «Ямал СПГ» — сообщила, что с момента первой отгрузки СПГ в декабре 2017 года произведено и поставлено потребителям на пять континентов более 100 танкерных партий СПГ суммарным объемом около 7,5 млн тонн. Кроме ЕС , газ с Ямала на танкерах поставляется на азиатский рынок, а несколько партий после регазификации и перекупки были поставлены на рынок США.

Кроме того, производством СПГ в России занимается завод «Сахалин-2», принадлежащий «Газпрому» Royal Dutch Shell . Его проектная мощность составляет 9,6 млн тонн СПГ в год.

Российский СПГ, причем не только с Ямала, но и с Сахалина, имеет определенные технологические преимущества — более холодный климат по сравнению с основными конкурентами, имеющими мощности по сжижению ближе к экватору, отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

СПГ с «Ямала» более дешевый с точки зрения производственных издержек и транспортного плеча, чем американский, но большая его часть все равно будет идти в Азию по долгосрочным контрактам — там цены выше, отмечает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Рост экспорта отмечает и «Газпром». По предварительным данным, с 1 января по 15 декабря 2018 года экспортные поставки газа монополии в дальнее зарубежье выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, который по этому показателю стал для холдинга рекордным. Поставки составили 188,3 млрд куб. м газа. Положительной динамике в газовой сфере способствовал «рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном это страны Европы», отметил Александр Новак.

Впрочем, по мнению экспертов, следующий год для российских газовиков может и не быть столь же удачным.

К концу 2019-го должны быть запущены почти все американские заводы по производству СПГ, в результате чего Америка станет одним из трех крупнейших производителей СПГ в мире, напоминает Маринченко.

Какие-то объемы американского газа все же пойдут в Европу, поэтому для России рекорда в следующем году может не получиться, полагает он. По мнению эксперта, в следующем году объем газового экспорта из РФ может снизиться на 10 млрд куб м. Однако многое традиционно будет зависеть от погоды.

Увеличится по итогам 2018 года и объем нефтедобычи — на 10 млн тонн по сравнению с 2017 годом.

«Это примерно на 200 тыс. баррелей в сутки больше (чем в 2017 году — прим. ред.)», — отметил Новак. «Несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не ОПЕК, во втором полугодии мы восстановили добычу», — подчеркнул министр.

Сделка по сокращению добычи нефти на 1,8 млн тонн баррелей в сутки (ОПЕК+) действовала между 23-мя странами с 2017 года. Россия обязалась в рамках соглашения снизить добычу на 300 тыс. б/с. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а летом этого года впервые страны решили увеличить добычу за счет тех стран, кто сможет это оперативно сделать, из-за рисков дальнейшего спада добычи в Венесуэле и ухода под давлением американских санкций иранской нефти. На этом фоне Россия установила «новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до средних 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой», говорилось в ноябрьском докладе ОПЕК.

В декабре члены ОПЕК+ вновь договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн б/с, из которых 228 тыс. б/с приходится на Россию, что также может отразиться на объемах годовой добычи.

«На следующий год в соответствии с прогнозом стоит цифра 555–556 млн тонн. Но она может быть скорректирована сейчас с учетом сокращения добычи. Я думаю, где-то на 3–4 млн т в сторону уменьшения. Думаю, будет 552 млн т», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению экспертов, небольшое сокращение добычи в следующем году не будет иметь большого влияния на нефтегазовые доходы.

В 2019 году РФ будет сокращать свою добычу от уровней октября 2018-го, когда объемы добычи составляли более 11,4 млн б/с, обращает внимание Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». То есть при возвращении цен выше $70 в следующем году российские экспортеры смогут продавать большие объемы по ценам, сопоставимыми с первой половиной 2018 года, отмечает он.

Ранее Александр Новак отмечал, что от сделки ОПЕК+ в 2017 году Россия получила 1,2 трлн руб., российские компании — около 0,5 трлн руб. Всего же за два года действия договоренностей доходы составили 5 трлн рублей, 2 трлн рублей получили российские компании.

Впрочем, будущее сделки ОПЕК+ остается туманным. После недели оптимизма на новых венских договоренностях цена нефтяного барреля вновь пошла вниз.

Рынок не уверен, что нефтяные экспортеры реально пойдут на сокращение добычи, отмечает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев

Между тем в саудовском аналитическом центре нефти имени короля Абдаллы (KAPSARC) подсчитали, что в случае выхода России из соглашения ОПЕК+ волатильность на мировом рынке может превысить все прошлые максимумы и минимумы.

«Что показывает наше исследование, так это то, что когда в 2011-2012 годах в Ливии были перебои с поставками, цены на нефть без вмешательства ОПЕК могли уйти хорошо за $200 за баррель. Это могло произойти в 2012 году, и это могло произойти сейчас, в 2018 году. И если бы не решения России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, то в 2018 году цена нефти могла вполне двинуться к $300 за баррель», — сказал журналистам президент академии Адам Семински (цитата по ТАСС).

Пока же до трехзначных отметок очень далеко. В 17:00 мск 18 декабря баррель североморской Brent торговался в Лондоне на уровне $58,44.