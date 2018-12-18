Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.93
75.90
75.90
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.33
75.23
Индексы и котировки Brent
57.67
–1.30 Золото
1248.35
+0.04 РТС
1102.26
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.1373
+0.0028
03.12
1.1345
16.12
05.12
23.11

Бумаги компаний РФ в основном снижаются на LSE 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний во вторник на Лондонской фондовой бирже (LSE) демонстрируют преимущественно негативную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,27% — до 6,08 доллара, "Лукойла" — на 1,23%, до 74,55 доллара, "Новатэка" — на 1,07%, до 170,95 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,5%, до 4,54 доллара, "Газпром нефти" — на 0,56%, до 26,5 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,17% — до 1,2 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,68%, до 10,9 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", прибавляли 0,56% стоимости, достигая 16,23 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,43% — до 19,79 доллара, "Северстали" — росли на 0,14%, до 14,24 доллара, НЛМК — дешевели на 1,1%, до 22,86 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 1,07% — до 13,38 доллара, "Ленты" — на 0,81%, до 3,07 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 0,78% — до 2,41 доллара.
Прайм: последние новости
Индекс Мосбиржи слабо снижается в начале торгов, индекс РТС почти не меняется Нефть продолжает дешеветь на опасениях переизбытка предложения сырья Нефть марки WTI подешевела более чем на 3%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экономическая евроинтеграция Украины стала провалом
Бензиновая диета: на сколько подорожают продукты1
Принят закон о контроле за снятием наличных88
Названы главные угрозы для рубля в новом году
Запасы выйдут боком: как вырастут тарифы ЖКХ9
Видео
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
03:23
Американцы сделали ставку на рубль
Рынки
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Компании
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
12:17
США провоцируют экономическую катастрофу
Экономика Статьи
02:26
России пророчат откат в бедность и СССР
Экономика Статьи
00:47
Россиян и украинцев сравнили по тратам на еду
Личный счет
03:39
Почему решение ЦБ неожиданно сыграло против рубля
Рынки Статьи
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение