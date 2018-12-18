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Курс евро поднялся до 76 рублей
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Курс евро вырос в ходе торгов до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 12:39 мск, евро поднялся на 22 копейки — до 76, 00 руб.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 66,80 руб.
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