Курс евро поднялся до 76 рублей

Курс евро вырос в ходе торгов до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 12:39 мск, евро поднялся на 22 копейки — до 76, 00 руб.

Курс доллара вырос на 2 копейки — до 66,80 руб.