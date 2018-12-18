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Биржи АТР закрылись падением индексов перед заседанием ФРС США 

Прайм 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник заметным снижением индексов в ожидании заседания ФРС США и прогнозов регулятора по повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,82%, до 2576,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — опустился на 0,81%, до 1312,55 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,1%, до 25814,25 пункта, корейский KOSPI — на 0,43%, до 2062,11 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,22%, до 5589,5 пункта. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,82%, до 21115,45 пункта.
Участники торгов в Азии подхватили пессимизм американских трейдеров, которые активно распродавали акции в понедельник в ожидании последнего в этом году заседания Федрезерва США. Двухдневная встреча американского регулятора, стартующая во вторник, вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.
Ужесточение денежной политики в США происходит на фоне признаков замедления роста мировой экономики. В этом свете мировые инвесторы пристально следят за макроэкономической статистикой. Так, в США в понедельник вышли данные о снижении индекса доверия американских строительных компаний NAHB в декабре на 4 пункта, до минимальных с мая 2015 года 56 пунктов. Это усилило обеспокоенность инвесторов относительно состояния мировой экономики после того, как слабая статистика также была опубликована на прошлой неделе в Европе и Китае.
Главный экономист IHS Markit Харуми Тагучи (Harumi Taguchi), мнение которой приводит агентство Рейтер, отметила растущую вероятность выхода более слабых по сравнению с прогнозами макроэкономических данных. Эксперт отмечает увеличивающийся риск того, что в следующем году экономическая ситуация в мире будет хуже, чем ожидается сейчас.
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