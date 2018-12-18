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Судьба цен на нефть оказалась в зависимости от России 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
В случае выхода России из соглашения Организации стран-экспортеров нефти и государств, не входящих в картель (ОПЕК+) цены на нефть могут рекордно взлететь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента саудовского аналитического центра нефти имени короля Абдаллы (KAPSARC) Адама Семински.
По его словам, если бы это произошло, то привело бы «к большей волатильности цен, чем мы видели когда-либо в прошлом».
«Когда в 2011-2012 годах в Ливии были перебои с поставками, цены на нефть без вмешательства ОПЕК могли уйти хорошо за 200 долларов за баррель», — подчеркнул Семински.
Если бы не решения России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, то цена нефти в 2018 году вполне могла достичь отметки в 300 долларов за баррель, отметил эксперт. По его мнению, в случае распада ОПЕК мир лишится подушки безопасности.
Ранее члены ОПЕК договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году в общей сложности на 1,2 миллиона баррелей в сутки. 800 тысяч баррелей в сутки должны убрать с рынка страны, входящие в картель, а на 400 тысяч баррелей в сутки — страны вне ОПЕК.
Тем не менее мировые цены на нефть возобновили падение 18 декабря. Рынок не верит в способность нового соглашения ОПЕК сбалансировать его на фоне того, что крупнейший производитель нефти в мире — США — не намерен останавливаться и сокращать добычу.
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