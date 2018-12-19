Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет

— В середине декабря рубль дешевеет по отношению к доллару и евро на фоне падения цен на нефть. Однако в целом существенных изменений на валютном рынке не происходит. Пары торгуются в заданном коридоре уже с конца ноября и не планируют его покидать до следующего года.

В среду ФРС США объявит решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию, в рамках которой озвучит новые или подтвердит старые планы на следующий год. С большой долей вероятности регулятор будет верен своим обещаниям и повысит ставку в четвертый раз, как и говорил в середине года, до 2,5 процента. Реакция доллара на само решение, вероятно, будет сдержанной, так как оно является ожидаемым, но заявления, сделанные в ходе пресс-конференции, могут вызвать оживление на рынке.

Если в будущее ФРС смотрит оптимистично, то на следующий год регулятор запланирует как минимум два повышения ставки. Однако сомнения в устойчивом росте могут сделать риторику ФРС более "голубиной". В первом случае, пара евро/доллар продолжит снижение, что приведет к удешевлению рубля к американской валюте. Во втором случае, пара останется в боковике, что является более оптимистичным сценарием.

От серьезной волатильности рубль будет ограждать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ , в частности, повышение ключевой ставки. Тем не менее, при реализации первого сценария торги по паре доллар/рубль могут сместиться в район 67-67,3 рубля за доллар, по паре евро/рубль — в район 76,5 рубля за евро.

Во втором варианте сценария диапазон торгов для рублевых пар не изменится. Фактически торги по паре доллар/рубль останутся в интервале 66-67 рублей за доллар, а по паре евро/рубль — в диапазоне 75-76 рублей за евро.

Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным. И граждане могут спокойно приобрести подарки и запланировать зарубежный отпуск. Время пошло… В новом году все может измениться.