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Нефть дорожает после обвала до минимума с осени 2017 г 

Прайм 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти растет в среду в рамках коррекции после резкого падения днем ранее на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34%, до 56,45 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15%, до 46,67 доллара за баррель.
По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI — на 6,5%, достигнув минимумов с осени 2017 года. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке в свете роста добычи и запасов. Трейдеры опасаются, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи не смогут в итоге нивелировать рост производства и запасов "черного золота" в США.
Несмотря на попытки восстановления цены на нефть остаются под давлением и в среду на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API), которые снова показали рост запасов сырья в США. Так, согласно данным организации, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона баррелей после снижения на 10,18 миллиона баррелей неделей ранее.
Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,44 миллиона баррелей после сокращения на 1,2 миллиона баррелей неделей ранее.
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