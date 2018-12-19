Биржи АТР в основном снижаются перед итогами заседания ФРС США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на фоне неопределенности относительно решения ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, которое будет озвучено вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25% — до 2570,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,39%, до 1307,37 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,16% — до 25855,34 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,6%, до 2074,49 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,33% — до 5571,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 20985,9 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов остается последняя в этом году встреча ФРС США, итоги которой будут озвучены позднее в среду. Данное заседание американского регулятора вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году.