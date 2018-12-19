Биржи АТР закрылись в основном в минусе перед решением ФРС США по ставке

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду преимущественно снижением индексов в ожидании решения ФРС США по дальнейшему повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,05%, до 2549,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,38%, до 1294,49 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,2%, до 25865,39 пункта, корейский KOSPI — на 0,81%, до 2078,84 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,16%, до 5580,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,6%, до 20987,92 пункта.

Мировые инвесторы ждут итогов последней в этом году встречи ФРС США, которые будут озвучены позднее в среду. Данное заседание американского регулятора вызывает опасения у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году.

"Несмотря на недавнюю рыночную волатильность, мы полагаем, что ФРС, скорее всего, повысит ставку. При этом мы допускаем, что ФРС уберет из заявления фразу про необходимость ее дальнейшего постепенного повышения", — сказал агентству Рейтер старший экономист банка ANZ Том Кенни (Tom Kenny).

Эксперт также ожидает, что средний прогноз ФРС снизится с трех до двух повышений ставки в 2019 году.

Участники торгов обратили внимание на корпоративные и макроэкономические новости из Японии. В частности, акции компании SoftBank Corp, телекоммуникационного подразделения японской SoftBank Group, по итогам своей первой торговой сессии после IPO упали в цене на 12,4% — до 1,282 тысячи иен (11,4 доллара).

Кроме того, неоднозначной оказалась статистика из Японии. Так, объем экспорта в стране в ноябре вырос в годовом исчислении всего на 0,1% после 8,2% месяцем ранее. Аналитики ждали роста на 1,8%. В то же время объем импорта увеличился на 12,5% против 19,9% в октябре. Аналитики прогнозировали повышение на 11,5%.