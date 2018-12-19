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Бумаги компаний РФ в основном растут в Лондоне 

Прайм 3 часа назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний в среду на Лондонской фондовой бирже (LSE) демонстрируют преимущественно положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,08% — до 6,07 доллара, "Лукойла" — растет на 0,79%, до 73,01 доллара, "Новатэка" — снижается на 0,09%, до 1695,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,24%, до 4,53 доллара, "Газпром нефти" — на 1,06%, до 26,27 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,68% — до 1,19 доллара, Сбербанка — на 0,59%, до 11,04 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", прибавляли 0,64% стоимости, достигая 15,64 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,1% — до 19,63 доллара, "Северстали" — росли на 1,46%, до 14,29 доллара, НЛМК — дорожали на 0,59%, до 23,11 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,04% — до 13,57 доллара, "Ленты" — росла на 1,22%, до 3,11 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,94% — до 2,37 доллара.
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