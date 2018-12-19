Курс доллара: рубль снова просел

Российская валюта по итогам торгов на Московской бирже снова просела. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К концу торговой сессии курс евро поднялся на 0,91 процента до 77,12 рубля, курс доллара вырос на 0,39 процента и составил 67,54 рубля. В ходе торгов российская валюта падала до уровня 77,3 за один евро, и до 67,83 рубля за доллар.

Российская валюта столкнулась с давлением нефтяных цен, неудачами российского министерства финансов по размещению государственных облигаций, вызванных опасениями инвесторов, а также давлением со стороны Федеральной резервной системы США , которая, как ожидается должна поднять ключевую ставку, что негативно скажется на курсе рубля.

Против рубля традиционно выступает конец года, когда приходится пик по выплатам валютных долгов крупными компаниями, а также планы Банка России возобновить закупку валюты для резервов на бирже, о которых регулятор объявил по итогам заседания совета директоров.

Во вторник, 18 декабря, цены на нефть вновь опустились до годовых минимумов — рынок по-прежнему скептически настроен в отношении нового соглашения ОПЕК+, которое неспособно убрать излишки нефти с рынка. Вместе с тем, в ходе торгов в среду, 19 декабря, цены на нефть начали расти.

Баррель нефти марки Brent на 19:22 по московскому времени торговался в районе 58 долларов за баррель, а нефть марки WTI на уровне 47,82 долларов за бочку.