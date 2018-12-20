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Акции РУСАЛа подорожали на четверть 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Решение Минфина США снять санкции с РУСАЛа повлияли на стоимость акций российской компании. Бумаги российского алюминиевого гиганта на открытии 20 декабря торгов на Гонконгской фондовой бирже выросли.
Как следует из данных торгов, акции РУСАЛа подорожали на 25%, до 2,8 гонконгского доллара (23,99 рубля), передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, Минфин США принял решение исключить РУСАЛ, EN+ и «ЕвроСибЭнерго» из санкционного списка. Управление активами Олега Дерипаски фактически переходит в США и Британию.
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