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Курс доллара: на открытии торгов рубль растёт к евро и доллару 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро упал на 2 копейки — до 76,78 руб.
Курс доллара снизился на 13 копеек и составил 67,33 руб.
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