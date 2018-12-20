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Курс доллара: на открытии торгов рубль растёт к евро и доллару
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс евро упал на 2 копейки — до 76,78 руб.
Курс доллара снизился на 13 копеек и составил 67,33 руб.
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