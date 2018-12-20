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Рынок акций РФ снижается после повышения ставки ФРС, активы Дерипаски растут 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рынок акций РФ в четверг утром снижается после повышения базовой ставки ФРС США; при этом акции компаний, подконтрольных Олегу Дерипаски, растут против рынка на новостях о скором снятии санкций США.
Индекс Мосбиржи к 10.23 мск в минусе на 1,1% — до 2332 пунктов, индекс РТС — на 0,7%, до 1092 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
При этом бумаги "Русала" дорожают на 16%, En+ — на 30%, "ГАЗа" — на 4%.
Стоимость нефти с утра снижается на 1,6%, до 56,30 доллара за баррель марки Brent.
ФРС по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых, как и ожидали аналитика. Это повышение стало уже четвертым в текущем году. Рост ставки в США является сигналом к оттоку средств инвесторов из рисковых активов.
Минфин США в среду сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.
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