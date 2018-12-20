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Пенсионными накоплениями россиян разрешат играть на бирже 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Центробанк разрешит негосударственным пенсионным фондам (НПФ) новые направления инвестирования пенсионных накоплений россиян, говорится в проекте указания регулятора, опубликованном на его сайте.
Документ вносит изменения в положение ЦБ от 2017 года, которое устанавливало для НПФ правила инвестирования пенсионных накоплений. В частности, запрещается вкладываться в высокорисковые активы и проекты, связанные с собственниками самих фондов.
Новое указание разрешит два принципиально новых направления инвестирования: IPO (первичное размещение акций предприятия на бирже) и проекты сферы ЖКХ. По нынешним правилам, вкладываться в акции НПФ могут только после того, как те уже начнут обращаться на бирже. Теперь это ограничение будет снято.
Также НПФ смогут покупать муниципальные концессионные облигации, выпускаемые концессионерами — компаниями, строящими или реконструирующими объекты инфраструктуры. По общим правилам, погашаются такие облигации за счет дохода от использования возведенного объекта. Теперь НПФ смогут покупать такие бумаги при условии, что деньги пойдут на реализацию проектов по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также если услуги населению будут оказываться по тарифам, регулируемым государством.
На настоящий момент российские НПФ суммарно управляют 2,6 триллиона рублей пенсионных накоплений. С 2014 года новые поступления были заморожены — накопительная часть пенсии поступает в Пенсионный фонд РФ.
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