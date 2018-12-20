Путин объяснил запрет уличных табло с курсами валют

Президент России Владимир Путин объяснил, почему подписал указ о запрете уличных табло с курсами валют.

«Реклама обменных курсов на обменниках связана только с одним — борьбой с нелегальными конторами по обмену денег», — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что с помощью запрета на уличные табло власти собираются навести порядок в сфере финансового оборота и свести на нет распространение нелегальных обменников.