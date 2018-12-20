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Путин объяснил запрет уличных табло с курсами валют 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин объяснил, почему подписал указ о запрете уличных табло с курсами валют.
«Реклама обменных курсов на обменниках связана только с одним — борьбой с нелегальными конторами по обмену денег», — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Президент отметил, что с помощью запрета на уличные табло власти собираются навести порядок в сфере финансового оборота и свести на нет распространение нелегальных обменников.
18 декабря Владимир Путин подписал поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле, запрещающие размещать на улицах электронные табло с указанием курсов валют. С инициативой запрета уличных табло с курсами валют выступил ЦБ РФ. Как рассказали в Центробанке, информацию с обменным курсом за пределами помещений чаще всего размещают незаконные точки, где часто обманывают клиентов.
Рынки , Владимир Путин , Центральный банк России
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