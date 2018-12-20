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Курс евро: валюта достигла максимума за три месяца 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 18.50 мск составил 78,12 рублей.
Как сообщает ТАСС, в последний раз курс евро превышал отметку в 78 рублей 24 сентября этого года.
Путин объяснил запрет уличных табло с курсами валют
Вырос, в свою очередь, и курс доллара — на 1,35% и составил 68,37 рублей. Впервые с 14 ноября валюта превысила отметку в 68 рублей.
Ранее сообщалось, что свои позиции относительно доллара и евро рубль теряет на фоне неуверенной динамики рынка нефти рубль теряет позиции.
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Рынки , Московская биржа
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