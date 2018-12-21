Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.85
$
67.90
77.85
77.50
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
54.96
+0.16 Золото
1261.68
+0.02 РТС
1083.47
–0.61
Динамика валют
EUR / USD
21.12
1.1468
+0.0086
06.12
1.1382
18.12
07.12
26.11

Цены на нефть растут 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,92%, составив $46,30 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,74% — до $54,75 за баррель.
RT на русском: последние новости
Курс доллара превысил 67 рублей На открытии торгов рубль растёт к евро и доллару Нефть марки Brent упала ниже $55
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки и налоговая следят за платежами россиян
Новак прокомментировал обрушение нефти2
Курс доллара опустился ниже 68 рублей
Россияне смогут давать в долг магазинам
ЦБ отозвал лицензии у двух банков3
Видео
05:07
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
04:22
Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике
Экономика
06:39
Нефть рухнула и повлекла за собой рубль
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
01:29
Украина убивает российские банки
Экономика Компании
00:43
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Личный счет Экономика
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение