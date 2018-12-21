Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,92%, составив $46,30 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,74% — до $54,75 за баррель.