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Цены на нефть растут
RT на русском
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,92%, составив $46,30 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,74% — до $54,75 за баррель.
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