Биржи АТР снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу вторую торговую сессию подряд на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,01% — до 2510,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,96%, до 1284,65 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 0,21% — до 25570,18 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,2%, до 2055,96 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,83% — до 5460,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,37%, до 20112,76 пункта.

Участники торгов в Азии подхватили негатив из США, где основные фондовые индексы в четверг потеряли до 2% на фоне не оправдавших ожиданий прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США. Президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе. Документ должен быть подписан до конца пятницы, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.

Менеджер компании Libra Investments Ясуо Сакума (Yasuo Sakuma) сказал агентству Рейтер , что настроения мировых инвесторов резко ухудшилось после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл не оправдал ожиданий. Рынки надеялись, что ФРС приостановит повышение базовой ставки в следующем году, но регулятор принял решение продолжать ужесточение денежной политики, при этом он снизил прогноз по повышению ставки всего до двух раз с трех. В этой ситуации аналитик сказал, что не удивится, если индекс Nikkei упадет ниже отметки в 20000 пунктов.

Определенное влияние на настроения рынков оказывает статистика из Японии, согласно которой потребительские цены в стране в ноябре в годовом исчислении поднялись на 0,8%, а в месячном выражении — сократились на 0,2%. Данные совпали с прогнозами аналитиков.