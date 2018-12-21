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Курс доллара: нефть рухнула и повлекла за собой рубль 

Lenta.ru 2 часа назад
Цена нефти марки Brent опустилась на пять процентов — до 54,28 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. На этом фоне курс рубля на Московской бирже упал на два процента относительно курса евро.
На момент публикации фьючерс на баррель Brent с поставкой в феврале стоил 54,78 доллара.
Баррель нефти американской марки WTI подешевел на 3,8 процента — с пикового значения 47,46 доллара до 45,68 доллара. На момент публикации он стоил 46,28 доллара.
Падение произошло на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до 2,25-2,5 процента годовых, которое традиционно влечет за собой удешевление нефти. Также на ее стоимость повлияли опасения аналитиков об избытке топлива на рынке.
Падение нефтяных котировок привело к девальвации рубля. В течение торговой сессии 20 декабря евро стоил 78,88 рубля, что означало его укрепление на 2,9 процента. К закрытию сессии рубль укрепился до 78,33 рубля за евро.
Курс доллара также вырос — до 68,7 рубля, что стало максимальным значением с середины сентября. На пике рост американской валюты составлял 2,1 процента. На момент закрытия сессии доллар немного ослаб — до 68,29 рубля.
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Комментарии98
Рынки , Видео , ФРС , Московская биржа , Евро , Доллар
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