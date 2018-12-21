Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 68,2 рубля.
Курс евро понизился на 23 копейки и достиг отметки 78,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,5% и составил 2341,37 пункта.
Индекс РТС опустился на 0,3% и достиг отметки 10794,96 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.