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Курс доллара: курс доллара снизился до 68,2 рубля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 68,2 рубля.
Курс евро понизился на 23 копейки и достиг отметки 78,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,5% и составил 2341,37 пункта.
Индекс РТС опустился на 0,3% и достиг отметки 10794,96 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынки , ММВБ , Московская биржа , Евро , Доллар
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