Рублю вынесли неутешительный вердикт

Курс евро: когда валюта уйдет за 80

Рубль слабеет перед Новым годом. 2018-й вообще для национальной валюты выдался неудачным: евро вырос на 15%, а доллар — на 22%. При этом до конца этого года евро может пробить отметку в 80 рублей, считают эксперты. Следующий год для российской валюты также не обещает ничего хорошего.

Чем ближе к Новому году, тем слабее рубль. На выходные официальный курс ЦБ для американской валюты — 68 рубля, курс евро — 77,97 рублей.

Российская валюта слабела на протяженности всего года.

«2018 год действительно выдался не самым лучшим для рубля: курс к евро ослаб на 15%, а риски дальнейшего падения стоимости по-прежнему высоки. Дело и в опасениях о замедлении глобального экономического роста из-за ухудшении дел в США и КНР, и в отсутствии веры в способность ОПЕК нормализовать баланс спроса и предложения на рынке, что привело к обвалу нефтяного рынка», — говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

По отношению к доллару рубль просел на 22%, отмечает Олег Богданов , главный аналитик «Телетрейд Групп».

Основные проблемы у российской валюты начались в апреле, когда США объявили об очередной порции санкций против России. Начало года было для российской валюты оптимистичным (так, до апреля этого года рубль даже пытался продолжить укрепление к отметке 55 за 1$), однако появление информации о новых санкциях США в отношении российских компаний обрушили отечественную валюту, вспоминает Анастасия Соснова , аналитик «Фридом Финанс».

Практически за пару дней рубль обесценился на 10%, и впоследствии ему было уже очень сложно вернуться к уровням, с которых он начал год.

Также на слабость российской валюты повлияли операции Минфина в рамках бюджетного правила, поясняет Олег Богданов.

«Покупая для Минфина валюту на внутреннем рынке, Центробанк довел ситуацию до того, что нефть росла, а рубль снижался. Потом ЦБ остановился, взял паузу в покупках валюты. Однако к концу года на мировых рынках начались распродажи, выросли риски, что усилило давление на рубль», — говорит эксперт.

В нынешней ситуации курс евро к рублю может очень легко достичь в 80 рублей.

Особенно с учетом того, что в последнее время падают цены на нефть.

Так, стоимость нефти марки Brent потеряла четверг около 2% и опустилась уже ниже $53 за баррель. Это произошло впервые с 5 сентября 2017 года. При этом, как отмечает Анастасия Соснова, нефть устремилась к следующему психологически значимому уровню — $50 за баррель, который может протестировать в самое ближайшее время.

На этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18–19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до уровня 2,25–2,50% годовых. Таким образом, уровень ставки достиг максимального значения с начала 2008 года.

При этом в целом прогнозы для рубля не самые утешительные.

«Решение Банка России, который поднял в декабре ключевую ставку, является важным фактором, который будет сдерживать отток нерезидентов из ОФЗ, который мог бы начаться, если бы ЦБ не поднял ставку. Тренд на ужесточение монетарной политики США может сохраниться и на 2019 год. Пока условия для укрепления рубля не просматриваются, поскольку сейчас гораздо больше факторов для его ослабления — это рост инфляции и инфляционных ожиданий, снижение цен на нефть. И повышение ставки ФРС только усугубляет действие негативных факторов», — отмечает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

На следующий год американский регулятор уже запланировал еще два повышения ключевой ставки. Риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, считает американский регулятор.

При этом ФРС пишет в релизе, что будет внимательно следить за ситуацией.

«При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий», — отмечалось в документе ФРС США.

Впрочем, по мнению Михаила Мащенко, до конца этого года не стоит ожидать существенной волатильности: в связи с рождественскими праздниками торговля будет крайне вялой, а конвертация экспортерами валютной прибыли в рамках налогового периода способна поддержать курс. По предварительным данным, объем выплат по НДПИ 25 декабря может составить порядка 0,5 трлн рублей.

Однако, если в этом году у рубля еще есть шанс немного укрепиться, то следующий год для рубля готовит неприятные сюрпризы.

С начала года ЦБ планирует возобновить покупки в рамках бюджетного правила, что усилит давление на российскую валюту.