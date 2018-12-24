Россия и ЕС избавятся от долларов

Россия поможет Евросоюзу избавиться от долларов

Россия согласна с программой Евросоюза по усилению международного статуса евро, заявил министр экономического развития Максим Орешкин . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на RT.

Министр заявил, что переход в европейских расчетах с доллара на евро может стать сферой сотрудничества России и ЕС. Он напомнил, что стороны не являются долларовыми структурами, поэтому странно, что торговля энергоресурсами идет за доллары. По его словам, по сотрудничеству с европейскими странами видно, что Россия поддерживает план по укреплению роли евро.

Европейская комиссия обнародовала план по усилению роли евро в международных расчетах 5 декабря. Участникам рынка рекомендовали чаще пользоваться евро в при расчетах стратегических секторах, таких как топливо (нефть и газ), полезные ископаемые, продукты сельского хозяйства и транспорт. Об изменении порядка расчетов планируется провести консультации с представителями бизнеса.