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Цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 1,00% — до $54,36 за баррель.
Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,01%, составив $46,05 за баррель.
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