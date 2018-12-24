Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
22.12
$
68.0085
+0.6375
€
77.9717
+1.0340
ММВБ
21.12 23:00
$
68.8400
–0.0650
€
78.2300
–0.0975
Forex
24.12 10:00
$
68.6155
+0.0407
€
78.2165
+0.1560
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.50
$
68.60
€
98.50
€
78.25
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.33
€
75.23
Индексы и котировки
Brent
53.76
+0.49
Золото
1264.10
+0.01
РТС
1077.17
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.1391
+0.0036
10.12
1.1355
20.12
10.12
28.11
Цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 1,00% — до $54,36 за баррель.
Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,01%, составив $46,05 за баррель.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Курс доллара превысил 67 рублей
Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны
Минфин США отложил начало действия санкций против «Группы ГАЗ» до марта
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с рублем перед Новым годом
7
Из России вывели рекордную сумму
90
В России подскочат цены на связь
34
Украина терпит убытки из-за тарифов на транзит газа
1
РФ хотят лишить подарочных карт
1
Видео
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки
Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика
Статьи
05:07
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
02:41
Россия решила спасти «умирающее» государство
Экономика
Статьи
01:45
Китай выбрал новый курс и пожалел
Рынки
Статьи
03:39
Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар
Рынки
00:59
Украина замерзнет: у «Нафтогаза» закончились деньги
Компании
Статьи
04:22
Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике
Экономика
10:46
Паника в России: за нами следят банки и налоговая
Личный счет
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение