Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 1,00% — до $54,36 за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,01%, составив $46,05 за баррель.