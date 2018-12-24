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Биржи АТР в основном растут на фоне слабых предпраздничных торгов 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном растут на фоне слабых торгов перед праздниками, инвесторы обращают внимание на политическую неопределенность в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% — до 2519,73 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56%, до 1291,89 пункта, корейский KOSPI — снижался на 0,3%, до 2055,4 пункта. Биржи Гонконга и Австралии закрылись раньше обычного в связи с праздниками. Так, гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4%, до 25651,38 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% и составил 5493,8 пункта. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздниками, по итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 опустился на 1,11%, до 20166,19 пункта.
Биржи США в пятницу закрылись снижением до 3% на фоне политической неопределенности, связанной с опасениями "закрытия правительства". В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку он не включает 5 миллиардов долларов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой.
Палата представителей конгресса США в четверг одобрила выделение средств на стену, но большинство в сенате намерено голосовать против. Трамп заявил журналистам в пятницу о готовности к длительной приостановке работы федеральных ведомств, если демократы в сенате не проголосуют за временный бюджет. Часть федеральных учреждений США уже сократила работу из-за отсутствия бюджета, вызванного противостоянием Трампа и демократов по пограничной безопасности.
Вместе с этим на биржах наблюдается слабый объем торгов в связи с наступающими рождественскими праздниками.
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Рынки , Дональд Трамп
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