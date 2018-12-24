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Акции «Уралкалия» упали в цене из-за пожара в Соликамске 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
После пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске акции компании снизились на 2%.
Сначала падение акций составило 3%. позже — 1,8%. В данный момент цена акций «Уралкалия» равна 80,98 рубля за бумагу.
В субботу на шахте компании в Соликамске возник пожар и сильное задымление. Часть находившихся в стволе сотрудников сумели выбраться на поверхность. Девять человек оказались заблокированы в зоне задымления и погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru писал о том, что процедура опознания всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте Соликамского района Пермского края, завершена. Родственникам погибших выданы разрешения на их захоронение.
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