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Биржи Китая закрылись в плюсе на позитивных для иностранного бизнеса новостях 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественным ростом индексов, хотя объем торгов был незначительным в связи с праздниками, биржи в Китае поднялись на ряде позитивных новостей, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43%, до 2527,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,86% до 1295,72 пункта, корейский KOSPI — опустился на 0,31%, до 2055,01 пункта. Биржи Гонконга и Австралии закрылись раньше обычного в связи с праздниками. При этом гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4%, до 25651,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% и составил 5493,8 пункта.
Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздниками, по итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 опустился на 1,11%, до 20166,19 пункта.
Китайские СМИ сообщили о том, что власти страны намерены разработать единый закон об иностранных инвестициях. Согласно проекту закона, местные власти будут обязаны защищать право интеллектуальной собственности иностранных инвесторов и компаний. Кроме того, иностранцы получат равные права участия в государственных заказах, сообщает китайские онлайн-издание The People's Daily.
Помимо этого, по сообщению министерства коммерции Китая в воскресенье, представители торговых ведомств США и Китая в пятницу провели очередной телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговые вопросы, представлявшие взаимный интерес двух стран.
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