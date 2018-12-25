Когда ничего не помогает: рынки США продолжают обвал

Американскому рынку, кажется уже ничего не может помочь. Несмотря на состоявшуюся экстренную встречу Минфина с банкирами, индексы снова ушли в пике, обновив новые минимумы.

По итогам дня Dow Jones потерял почти 3%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,7%, а Nasdaq потерял чуть более 2%. Фондовые индикаторы обновили минимумы с сентября прошлого года.

Снижение сопровождалось очередным обвалом на рынке нефти, где цена за баррель рухнула на 6%. Североморская Brent опустилась в район $50, западнотехасская — $42,5.

Ситуация тревожит власти страны. В воскресенье, как сообщают СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин связался по телефону с топ-менеджерами Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch Morgan Stanley и еще трех крупных банков с Wall Street, в ходе разговора выразил беспокойство рекордным с 2008 г. падением рынка. Отметим, капитализация рынка акций сократилась уже более чем на $5 трлн.

Банки сообщили, что у них "достаточно ликвидности для кредитования и операций на рынке и что никто из них не находится в ситуации маржин-колла, когда убытки требуют срочных денежных вливаний, отмечает finanz.ru

Но, как мы видим, все это никак не помогло рынку. Очевидно, проблема носит не эмоциональный характер, участники рынка просто вынуждены закрывать позиции, а новый капитал не собирается входить в рынок.

Ранее мы писали, что серьезные проблемы наблюдаются на кредитном рынке. По высокодоходным облигациям стоимость заимствования и вовсе достигла циклических максимумов.

По данным Bloomberg, в декабре не состоялось ни одного размещения высокодоходных облигаций, а в подвешенном состоянии остались сделки на $11,7 млрд — в таком объеме банки не смогли продать корпоративный долг конечным инвесторам и вынуждены держать его на балансе.

Смысла в конце года покупать акции инвесторы не видят. Поэтому текущий год завершается на минорной ноте, и ничто уже не может помочь в данной ситуации. Те дни, когда вброс прессы мог заставить индексы скакнуть на 1-2%, сейчас остаются только в памяти. Рынок изменился, и пока не ясно, когда "быки" вернутся.