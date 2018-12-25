Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.61
$
69.00
78.41
78.70
Прогноз
09.01 – 16.01
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
50.49
+0.00 Золото
1269.80
+0.06 РТС
1055.93
–1.32
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.1421
+0.0066
10.12
1.1355
20.12
10.12
28.11

Когда ничего не помогает: рынки США продолжают обвал 

Вести Экономика + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Американскому рынку, кажется уже ничего не может помочь. Несмотря на состоявшуюся экстренную встречу Минфина с банкирами, индексы снова ушли в пике, обновив новые минимумы.
По итогам дня Dow Jones потерял почти 3%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,7%, а Nasdaq потерял чуть более 2%. Фондовые индикаторы обновили минимумы с сентября прошлого года.
Снижение сопровождалось очередным обвалом на рынке нефти, где цена за баррель рухнула на 6%. Североморская Brent опустилась в район $50, западнотехасская — $42,5.
Ситуация тревожит власти страны. В воскресенье, как сообщают СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин связался по телефону с топ-менеджерами Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley и еще трех крупных банков с Wall Street, в ходе разговора выразил беспокойство рекордным с 2008 г. падением рынка. Отметим, капитализация рынка акций сократилась уже более чем на $5 трлн.
Банки сообщили, что у них "достаточно ликвидности для кредитования и операций на рынке и что никто из них не находится в ситуации маржин-колла, когда убытки требуют срочных денежных вливаний, отмечает finanz.ru.
Но, как мы видим, все это никак не помогло рынку. Очевидно, проблема носит не эмоциональный характер, участники рынка просто вынуждены закрывать позиции, а новый капитал не собирается входить в рынок.
Ранее мы писали, что серьезные проблемы наблюдаются на кредитном рынке. По высокодоходным облигациям стоимость заимствования и вовсе достигла циклических максимумов.
По данным Bloomberg, в декабре не состоялось ни одного размещения высокодоходных облигаций, а в подвешенном состоянии остались сделки на $11,7 млрд — в таком объеме банки не смогли продать корпоративный долг конечным инвесторам и вынуждены держать его на балансе.
Смысла в конце года покупать акции инвесторы не видят. Поэтому текущий год завершается на минорной ноте, и ничто уже не может помочь в данной ситуации. Те дни, когда вброс прессы мог заставить индексы скакнуть на 1-2%, сейчас остаются только в памяти. Рынок изменился, и пока не ясно, когда "быки" вернутся.
Вести Экономика: последние новости
Рубль укрепился при открытии торгов на Мосбирже Прогноз: в паузе нефть подумает об иллюзиях, связанных с выходом США из Сирии ФРС больше не будет повышать ставки
Комментарии
Рынки , Bank of America , Морган Стэнли Банк , Минфин , Finanz.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» обойдется без контракта с Киевом3
Нефть пробила дно
Эксперт объяснил падение нефти
Российский бизнес начал отказываться от доллара2
Силуанов рассказал об уровне инфляции по итогам года2
Видео
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
03:45
В Сети предложили, как обойти запрет Путина
Личный счет
01:55
Россия и ЕС избавятся от долларов
Рынки
05:07
Путин об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
00:49
Набиуллина дала совет россиянам
Личный счет Рынки
02:41
Россия решила спасти «умирающее» государство
Экономика Статьи
01:45
Китай выбрал новый курс и пожалел
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение