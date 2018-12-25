Японский и китайские индексы снижаются вслед за биржами США

Японский и китайские фондовые индексы значительно снижаются во вторник вслед за закрытием американских торговых площадок в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,4% — до 2466,29 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,82%, до 1259,19 пункта. Японский индекс Nikkei 225 терял 4,5%, опускаясь до 19257,84 пункта. В ходе более ранних торгов Nikkei обвалился до минимума за год и 8 месяцев в 19138,88 пункта.

В понедельник японские торговые площадки были закрыты на государственный праздник День рождения императора.

Корейский KOSPI, Гонконг и Австралия закрыты во вторник в связи с празднованием католического Рождества.

Азиатские трейдеры отреагировали на динамику торгов на Уолл-стрит. Американские фондовые индексы Dow и S&P показали максимальное падение за всю историю торгов в сочельник — после недели, ставшей худшей с кризиса 2008 года. Индексы к закрытию опустились на 2,2-2,9%.

Темами для беспокойства инвесторов по-прежнему остаются слишком быстрое, как считают некоторые эксперты, повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, продолжающийся торговый спор между США и Китаем и сигналы, говорящие о замедлении роста мировой экономики. При этом рынок неоднозначно отреагировал на заявления главы минфина США Стивена Мнучина по поводу достаточной ликвидности крупнейших банков США.