Японский и китайские фондовые индексы значительно снижаются во вторник вслед за закрытием американских торговых площадок в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,4% — до 2466,29 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,82%, до 1259,19 пункта. Японский индекс Nikkei 225 терял 4,5%, опускаясь до 19257,84 пункта. В ходе более ранних торгов Nikkei обвалился до минимума за год и 8 месяцев в 19138,88 пункта.
В понедельник японские торговые площадки были закрыты на государственный праздник День рождения императора.
Корейский KOSPI, Гонконг и Австралия закрыты во вторник в связи с празднованием католического Рождества.
Азиатские трейдеры отреагировали на динамику торгов на Уолл-стрит. Американские фондовые индексы Dow и S&P показали максимальное падение за всю историю торгов в сочельник — после недели, ставшей худшей с кризиса 2008 года. Индексы к закрытию опустились на 2,2-2,9%.
Темами для беспокойства инвесторов по-прежнему остаются слишком быстрое, как считают некоторые эксперты, повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, продолжающийся торговый спор между США и Китаем и сигналы, говорящие о замедлении роста мировой экономики. При этом рынок неоднозначно отреагировал на заявления главы минфина США Стивена Мнучина по поводу достаточной ликвидности крупнейших банков США.
"Это потрясающе. Как будто Мнучин попытался создать панику на рынках по поводу того, из-за чего никто не волновался до публикации его сообщения", — написал в своем аккаунте в Twitter американский экономист и публицист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года Пол Кругман.