Эксперт объяснил, почему падает цена на нефть

Снижение цен на нефть происходит в связи с "дисбалансом" динамики спроса и предложения, а также на фоне падения фондовых рынков, заявила РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Накануне вечером цены на нефть упали на 5,7-6,7% по основным маркам, при этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель, впервые с 31 августа 2017 года, на фоне падения фондового рынка.

"Снижение цен происходит из-за "переизбытка" предложения на рынке, рост добычи с мая по ноябрь в крупнейших добывающих странах составил около 2,5 миллиона баррелей в сутки, из которых почти 1 миллиона баррелей в сутки пришелся на США", — сказал эксперт, отметив, что оценки роста спроса на нефть при этом более скромные: по данным МЭА, в 2018 году он составит 1,3 миллиона баррелей в сутки, что, таким образом, почти в два раза меньше роста добычи.