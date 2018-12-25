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Эксперт объяснил, почему падает цена на нефть 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Снижение цен на нефть происходит в связи с "дисбалансом" динамики спроса и предложения, а также на фоне падения фондовых рынков, заявила РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
Накануне вечером цены на нефть упали на 5,7-6,7% по основным маркам, при этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель, впервые с 31 августа 2017 года, на фоне падения фондового рынка.
"Снижение цен происходит из-за "переизбытка" предложения на рынке, рост добычи с мая по ноябрь в крупнейших добывающих странах составил около 2,5 миллиона баррелей в сутки, из которых почти 1 миллиона баррелей в сутки пришелся на США", — сказал эксперт, отметив, что оценки роста спроса на нефть при этом более скромные: по данным МЭА, в 2018 году он составит 1,3 миллиона баррелей в сутки, что, таким образом, почти в два раза меньше роста добычи.
"Такая ситуация создает дисбаланс на рынке: по данным МЭА, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР уже в октябре превышали их средний пятилетний уровень. Также стоит упомянуть ситуацию на фондовом рынке: индекс S&P 500 только за декабрь рухнул на 15%", — заключила эксперт.
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Рынки , Международное энергетическое агентство , ОЭСР , РИА Новости
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