Экономисты спрогнозировали падение нефти Brent до 28 долларов

За последние три месяца нефть марки Brent подешевела на 41 процент (50,73 доллара за баррель), WTI — на 44 процента (42,70 доллара за баррель).

"Чтобы понять, на сколько это падение затяжное, надо разобраться с причинами, — рассказывает Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст". — Торговая война между США и Китаем, не смотря на временное перемирие — все равно продолжается. ФРС США уже повысила ставку, и беспокойства о замедлении мировой экономики только усилились, и это видно уже сейчас — спрос на энергоресурсы снижается. А еще под занавес 2018 года правительство США не поделило бюджет, что еще больше навело ужас на рынки. Несмотря на договоренность о снижении добычи нефти ОПЕК+, предложений все равно много на рынке. Это может оказаться основным фактором для дальнейшего снижения нефти".

В связи с этим, мы не ждем глобального повышения цен на нефть в первой половине 2019 года. Вероятность того, что хотя бы одна проблема решится быстро — крайне мала. Для того, чтобы мы увидели уверенный рост котировок на "черное золото" — должна уйти неопределенность по нескольким пунктам, описанных выше.