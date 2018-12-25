За последние три месяца нефть марки Brent подешевела на 41 процент (50,73 доллара за баррель), WTI — на 44 процента (42,70 доллара за баррель).
"Чтобы понять, на сколько это падение затяжное, надо разобраться с причинами, — рассказывает Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст". — Торговая война между США и Китаем, не смотря на временное перемирие — все равно продолжается. ФРС США уже повысила ставку, и беспокойства о замедлении мировой экономики только усилились, и это видно уже сейчас — спрос на энергоресурсы снижается. А еще под занавес 2018 года правительство США не поделило бюджет, что еще больше навело ужас на рынки. Несмотря на договоренность о снижении добычи нефти ОПЕК+, предложений все равно много на рынке. Это может оказаться основным фактором для дальнейшего снижения нефти".
В связи с этим, мы не ждем глобального повышения цен на нефть в первой половине 2019 года. Вероятность того, что хотя бы одна проблема решится быстро — крайне мала. Для того, чтобы мы увидели уверенный рост котировок на "черное золото" — должна уйти неопределенность по нескольким пунктам, описанных выше.
"В ближайшее время падение может притормозить в скорости, и мы увидим первую остановку около отметок 45 долларов и 33 доллара за Brent и WTI соответственно. Но это будет всего лишь остановка, дальнейшее падение продолжится. Поэтому ожидается спад до минимумов 2016 года. Имеются ввиду уровни 28 долларов за Brent и 25 долларов за WTI", — прогнозирует Катя Френкель.