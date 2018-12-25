Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Силуанов обрушился на Минск с обвинениями
Силуанов обрушился на Минск с обвинениями
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.50
$
68.93
78.25
78.54
Прогноз
24.12 – 31.12
$
67.00
75.70
Индексы и котировки Brent
50.49
+0.00 Золото
1269.80
+0.06 РТС
1041.77
–0.40
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.1421
+0.0066
10.12
1.1355
20.12
10.12
28.11

Экономисты спрогнозировали падение нефти Brent до 28 долларов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
За последние три месяца нефть марки Brent подешевела на 41 процент (50,73 доллара за баррель), WTI — на 44 процента (42,70 доллара за баррель).
"Чтобы понять, на сколько это падение затяжное, надо разобраться с причинами, — рассказывает Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст". — Торговая война между США и Китаем, не смотря на временное перемирие — все равно продолжается. ФРС США уже повысила ставку, и беспокойства о замедлении мировой экономики только усилились, и это видно уже сейчас — спрос на энергоресурсы снижается. А еще под занавес 2018 года правительство США не поделило бюджет, что еще больше навело ужас на рынки. Несмотря на договоренность о снижении добычи нефти ОПЕК+, предложений все равно много на рынке. Это может оказаться основным фактором для дальнейшего снижения нефти".
В связи с этим, мы не ждем глобального повышения цен на нефть в первой половине 2019 года. Вероятность того, что хотя бы одна проблема решится быстро — крайне мала. Для того, чтобы мы увидели уверенный рост котировок на "черное золото" — должна уйти неопределенность по нескольким пунктам, описанных выше.
"В ближайшее время падение может притормозить в скорости, и мы увидим первую остановку около отметок 45 долларов и 33 доллара за Brent и WTI соответственно. Но это будет всего лишь остановка, дальнейшее падение продолжится. Поэтому ожидается спад до минимумов 2016 года. Имеются ввиду уровни 28 долларов за Brent и 25 долларов за WTI", — прогнозирует Катя Френкель.
Российская Газета: последние новости
Что будет с рублем перед Новым годом Россия достойно ответила на новые вызовы мирового рынка вооружений Российские индексы опустились вслед за мировыми биржами
Комментарии1
Рынки , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась что-либо делать из-за обвала нефти5
Россиянам закрыли «брачные» лазейки
Трамп нашел виновника обвала на рынках
Долги россиян перед банками стремительно растут
Силуанов обрушился на Минск с обвинениями2
Видео
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
04:06
Нефть пробила дно
Рынки
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
03:45
В Сети предложили, как обойти запрет Путина
Личный счет
01:55
Россия и ЕС избавятся от долларов
Рынки
05:07
Путин об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
00:49
Набиуллина дала совет россиянам
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение