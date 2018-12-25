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Россия отказалась что-либо делать из-за обвала цен на нефть 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что высшее руководство страны не планирует предпринимать каких-либо шагов в связи с обвалом нефтяных цен. Слова Пескова приводит ТАСС.
«Повода для каких-то экстренных совещаний нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных переговорах с руководством Саудовской Аравии или контактах в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Представитель Кремля отметил, что зачастую характер подобных соглашений носит отложенный характер, поэтому причин быстро реагировать на подобные колебания не стоит.
Мировые цены на нефть с момента заключения нового соглашения в рамках ОПЕК+ обвалилась более чем на 10 долларов. 7 декабря, когда стало известно о новом соглашении о сокращении добычи нефти, цены укрепились и достигли отметки в 61,67 доллара за баррель.
Однако спустя несколько дней они перешли к мощному падению. В понедельник, 24 декабря, мировые цены на нефть падали ниже психологической отметки в 50 долларов за баррель. торгов во вторник, 25 декабря, не проходит из-за католического рождества, на конец торгов понедельника баррель нефти марки Brent стоил 50,47 доллара за баррель.
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Комментарии5
Рынки , Дмитрий Песков , ОПЕК , ИТАР-ТАСС
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