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Эксперт прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Финансовый аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.
«Всё-таки нефть — это простой товар, его свойства, несмотря на марки, всегда одинаковые у всех производителей. Соответственно, данный товар очень сильно зависит от глобальных спроса и предложения на мировом рынке», — сказал он.
По его словам, на участников соглашения ОПЕК+ приходится около половины нефтедобывающих мощностей в мире, но оно начнёт давать эффект лишь в 2019 году.
Таким образом, пояснил Нигматуллин, это станет влиять на цены с существенным временным лагом.
«Его, естественно, очень сложно подсчитать, но здесь необходимо отталкиваться от примерного срока в два календарных месяца», — добавил он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в 2019 году.
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Комментарии
Рынки , Сергей Пикин , ФБА "Экономика сегодня"
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