Эксперт прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти

Финансовый аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

«Всё-таки нефть — это простой товар, его свойства, несмотря на марки, всегда одинаковые у всех производителей. Соответственно, данный товар очень сильно зависит от глобальных спроса и предложения на мировом рынке», — сказал он.

По его словам, на участников соглашения ОПЕК+ приходится около половины нефтедобывающих мощностей в мире, но оно начнёт давать эффект лишь в 2019 году.

Таким образом, пояснил Нигматуллин, это станет влиять на цены с существенным временным лагом.

«Его, естественно, очень сложно подсчитать, но здесь необходимо отталкиваться от примерного срока в два календарных месяца», — добавил он.