Обвал в США: будет ли повторение 2008-го

Католическое Рождество фондовые рынки США встретили новым обвалом. По итогам торгов в понедельник Dow Jones потерял почти 3%, Nasdaq — чуть более 2%, а S&P снизился на 2,7%. Вслед за американскими индексами рухнула нефть: эталонная Brent опустилась в район $50. Последний раз такие цифры наблюдались в сентябре прошлого года.

Во взрывоопасный коктейль из ужесточения политики ФРС, сжатия денежной массы и торговой войны с Китаем добавились новые ингредиенты: нарастающий конфликт президента США Дональда Трампа с ФРС и приостановка работы правительства, пишет Finanz.ru . Трамп отказался подписывать бюджет без 5 млрд долларов на строительство стены у границы с Мексикой.

Одновременно неугомонный президент обрушил очередную волну критики на ФРС, назвав ведомство главной проблемой американской экономики. "Они не чувствуют рынок, не понимают необходимости торговых войн или сильного доллара, или даже спровоцированной демократами приостановки работы правительства из-за границ", — написал Трамп в Твиттере. При этом он сравнил ФРС с "мощным гольфистом, который не может попасть в лунку".

По данным Bloomberg, Трамп также рассматривал возможность уволить главу ФРС Джером Пауэлла, который в декабре в четвертый раз с начала года повысил процентную ставку.

Здравствуй, кризис!

Текущую экономической ситуацию в мире эксперты все чаще сравнивают с периодом накануне кризиса 2008 года, а некоторые даже считают ее худшей со времен Великой депрессии. С тем, что относительное затишье последних лет подходит к концу, и глобальную экономику ждут новые потрясения, сегодня уже почти никто не спорит. Разнятся лишь прогнозы по масштабу потенциальной бури и времени ее прихода.

Глобальный кризис в будущем году не просто возможен, но даже неизбежен, уверен директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . По его словам вслед за американским рынком упадет все — валюты, развивающиеся рынки, акции, нефть (до 30-35 долларов за баррель) и, соответственно, рубль. Доллар доберется как минимум до 80 рублей, евро возьмет планку в 90 рублей.

«Пузырь лопнет, и невидимая рука рынка устроит нам кризис, сопоставимый с Lehman Brothers. Как мы хорошо помним, ФРС и Обама залили все деньгами, и спасли глобальную экономику. Вряд ли это будет делать Трамп. У него свое понимание мира. Глобализацию он не любит» — сказал эксперт «Ридусу».

При этом он также допускает, что противостояние президента и ФРС может закончиться не отставкой главы монетарного ведомства, а импичментом самого Трампа.

О том, что «медвежий» тренд на фондовой бирже действительно серьезный признак возможного кризиса говорил ранее «Ридусу» и эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров . Примерно до начала 2018 года в США несколько лет подряд наблюдался рекордный рост биржевых показателей, и сегодня есть признаки пузыря на фондовых рынках.

Капитализация части крупных компаний явно раздута, она не соответствует их реальным финансовым показателям. Есть фирмы, которые вообще ничего не зарабатывают, а приносят одни убытки (Tesla, Uber), однако их акции покупают, капитализация растет.

С начала 2018 года пошел процесс постепенного снижения акций ряда компаний и биржевых индексов, и вопрос в том, насколько плавно он будет проходить. Либо снижение окажется постепенным, и рынок выровняет дисбалансы, которые имеются на бирже, либо же будет какой-то более серьезный обвал котировок, по принципу того, что было в период Великой депрессии. Такой резкий обвал действительно может обернуться финансовым кризисом, который в какой-то степени будет похож на события 2008 года, допускал эксперт.

Отсрочка на год

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский , в свою очередь, связывает предрождественский обвал акций с низколиквидными торгами. Многие инвесторы ушли с рынка на праздники, а когда мало заявок в биржевом стакане на покупку и на продажу, рынок становится тонким, поясняет аналитик. По его мнению, должен произойти существенный отскок, хотя общий тренд на падение продолжится.

Безусловно, внесла свою лепту и ситуация вокруг американского правительства. Насколько долго она продлится, и как будет разрешена, пока тяжело сказать. Это нервирует инвесторов.

«Вы посмотрите, как выросли цены на золото. Это тоже показатель. Все падает, а золото на годовых максимумах. Это значит, паника привела к тому, что инвесторы стали уходить в защитный актив. А золото — это защитный актив норме один среди всех», — отмечает эксперт.

Сегодня нет такого пузыря на рынке кредитования, какой наблюдался в 2008 году, напоминает он. Тем ни менее, падение рынков, конечно, настораживает. Аналитик связывает его с тем, что ФРС сокращала баланс ликвидности долларов, повышала ключевую процентную ставку.

По всей видимости, в следующем году регулятор сделает длительную паузу, и повышение ставки, вероятнее всего, будет лишь одно. Если эту паузу поддержат и другие мировые центробанки (в частности, ЕЦБ планирует ужесточать кредитную политику, но может и передумать), тогда это падение выкупят, и, скорее всего, сильный глобальный кризис начнется в 2020, а не в 2019 году, прогнозирует аналитик.

На болезненное сокращение балансов все равно придется идти, поясняет он, а рынки будут негативно реагировать на сокращение мировой ликвидности. Но, возможно, монетарные власти будут собирать деньги с рынка еще более мелкими порциями, напуганные, в том числе, и тем падением, которое сейчас наблюдается. И шторм накроет глобальную экономику не так внезапно, как 10 лет назад.