Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.65
$
68.94
78.31
78.73
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
50.35
+0.36 Золото
1272.78
–0.01 РТС
1048.71
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
26.12
1.1402
+0.0075
11.12
1.1327
21.12
11.12
29.11

Цены на нефть колеблются после обвала понедельника 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики после обвала в понедельник на 6% на фоне волатильности фондовых рынков, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.55 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1% — до 50,72 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,52% — до 42,75 доллара за баррель. Во вторник торги фьючерсами на нефть были закрыты в связи с празднованием Рождества.
В понедельник стоимость нефти обеих марок рухнула примерно на 6% на фоне обвала фондовых рынков. Американские индексы упали на 2,2-2,9% из-за бюджетного кризиса в США.
Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Камнем преткновения является требование президента США Дональда Трампа выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы в конгрессе отказываются согласовать выделение этих средств.
Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены.
В связи с рождественскими праздниками во вторник биржи США и Европы были закрыты. Американские рынки откроются в среду, а европейские — в четверг. В связи с праздниками объем торгов на нефтяном рынке невысок.
Прайм: последние новости
Доллар подешевел к иене до минимума за 4 месяца на фоне бюджетного кризиса в США Золото торгуется на максимумах за полгода на фоне роста спроса на безопасные активы Биржи АТР колеблются на вялых праздничных торгах
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»
Подсчитаны траты на Новый год в Москве1
Самозанятые россияне выходят из сумрака
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Россияне потратили в соцсетях полтриллиона рублей
Видео
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
01:48
Путин повысил МРОТ
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
04:06
Нефть пробила дно
Рынки
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
03:45
В Сети предложили, как обойти запрет Путина
Личный счет
01:55
Россия и ЕС избавятся от долларов
Рынки
05:07
Путин об отказе от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение