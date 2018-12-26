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Биржи АТР колеблются на вялых праздничных торгах 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) колеблются в среду, при этом активность торгов невысока в связи с рождественскими праздниками, свидетельствуют данные бирж. Инвесторы также проявляют осторожность в связи с бюджетным кризисом в США.
По состоянию на 8.07 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% — до 2504,33 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,01%, до 1285,31 пункта. Корейский KOSPI опускался на 1,7% — до 2020,1 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,04% — до 19147,77 пункта, при этом ранее в среду показатель рос.
Биржи Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздниками. По итогам торгов понедельника корейский гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4% — до 25651,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% — до 5493,8 пункта.
Биржи США и Европы во вторник были закрыты на рождественские праздники. Американские рынки откроются в среду, европейские — в четверг.
Негатива рынкам добавляет неопределенность из США по вопросу бюджета правительства. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Японский Nikkei 225 колеблется после падения во вторник на 5%, спровоцированного не только негативом из США, но и укреплением иены к доллару. Более дорогая национальная валюта негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, снижая их доход в долларах.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Сенат США
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