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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 68,75 рубля.
Курс евро повысился на 17 копеек и составил 78,42 рубля.
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