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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 68,75 рубля.
Курс евро повысился на 17 копеек и составил 78,42 рубля.
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