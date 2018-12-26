Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.02
$
69.34
78.71
79.05
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
51.17
+0.35 Золото
1273.34
+0.05 РТС
1051.69
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
26.12
1.1387
+0.0060
11.12
1.1327
21.12
11.12
29.11

Курс доллара: Доллар преодолел психологическую отметку 

Рамблер 2 часа назад
Курс американской валюты в России в среду преодолел психологическую отметку согласно данным московской биржи. В ходе торгов он поднимался выше 69 рублей.
По данным на 11:32, один доллар стоит 69,05 рубля. Вчерашние торги на Мосбирже завершились для американской валюты на отметке 68,6 рубля. На сегодня Центральный банк России установил курс доллара на отметке 68,7 рубля.
Ранее, объясняя удешевление российской валюты на открытии сегодняшних торгов, экономисты связывали это со сниженной активностью участников рынка, связанной, в свою очередь, с закрытием бирж во многих странах на рождественские каникулы.
Накануне большинство опрошенных «Лайфом» экспертов спрогнозировали подорожание доллара до 70 рублей в ближайшее время.
Аналитик Grand Capital Сергей Козловский и его коллега из «Альпари» Александр Разуваев считали, что курс доллара может закрепиться на уровне 70 рублей, а Александр Егоров из TeleTrade полагал, что доллар закрепится на уровне 72 рублей.
Среди причин ослабления российской валюты экономисты упоминали падение цен на нефть, рост инфляции в России, нестабильность на фондовых рынках США, вероятность введения новых антироссийских санкций, а также вывод рекордного за пять лет объема средств из фондов РФ.
Комментарии433
Рынки , Видео , Сергей Козловский , Александр Егоров , Александр Разуваев , Московская биржа , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар по 80: к чему готовиться России
Взлетит ли рухнувшая нефть в 2019 году1
Китай отказал России в дедолларизации138
Силуанов оценил расширение санкций против Украины
Маргарет Тэтчер попадет на деньги
Видео
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:45
Китай отказал России в дедолларизации
Экономика Статьи
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
01:48
Путин повысил МРОТ
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
04:06
Нефть пробила дно
Рынки
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
03:45
В Сети предложили, как обойти запрет Путина
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение