Курс доллара: Доллар преодолел психологическую отметку

Курс американской валюты в России в среду преодолел психологическую отметку согласно данным московской биржи. В ходе торгов он поднимался выше 69 рублей.

По данным на 11:32, один доллар стоит 69,05 рубля. Вчерашние торги на Мосбирже завершились для американской валюты на отметке 68,6 рубля. На сегодня Центральный банк России установил курс доллара на отметке 68,7 рубля.

Ранее, объясняя удешевление российской валюты на открытии сегодняшних торгов, экономисты связывали это со сниженной активностью участников рынка, связанной, в свою очередь, с закрытием бирж во многих странах на рождественские каникулы.

Накануне большинство опрошенных «Лайфом» экспертов спрогнозировали подорожание доллара до 70 рублей в ближайшее время.

Среди причин ослабления российской валюты экономисты упоминали падение цен на нефть, рост инфляции в России, нестабильность на фондовых рынках США, вероятность введения новых антироссийских санкций, а также вывод рекордного за пять лет объема средств из фондов РФ.