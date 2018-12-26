Силуанов заявил, что снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета России

Снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы федерального бюджет. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов

"Практически не беспокоит [снижение мировых цен на нефть]. Даже если будет 40 и ниже. Мы накопили хорошие резервы за этот год. 4,2 трлн рублей будет направлено в Фонд национального благосостояния", — сказал он.

Добыча сланцевой нефти в США

Добыча сланцевой нефти в США при мировых ценах в $40-50 за баррель станет нерентабельной, поэтому на этом уровне цены долго не продержатся, заявил Силуанов.

"Что влияет сейчас на рынок нефти? Предложение сланцевой нефти: при $50 и тем более $40 [за баррель] большая часть сланцевых месторождений становится уже нерентабельной. Поэтому цена может продержаться [на уровне] $40-50 долларов, ну $40 возьмем, какое-то время — полгода, год, — потому что многие месторождения захеджированы. Но мы считаем, что это не будет долго продолжаться", — сказал Силуанов.

По словам первого вице-премьера, нынешнее снижение мировых цен на нефть не несет угрозы для бюджета и не вызывает у властей беспокойства.

"Практически не беспокоит [снижение мировых цен на нефть], даже если будет 40 и ниже. Мы накопили хорошие резервы за этот год. 4,2 трлн рублей будет направлено в Фонд национального благосостояния", — сказал он.

Стоимость нефти марки Brent 3 октября 2018 года достигла максимумов с ноября 2014 г. — $86,7 за баррель. Однако после этого котировки перешли к снижению. 26 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля — августа 2017 года.