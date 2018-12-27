ЦБ аннулировал лицензии пяти форекс-дилеров

Центробанк аннулировал лицензии форекс-дилеров ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Основанием для отзыва лицензий ЦБ во всех случаях назвал неоднократные нарушения (в течение года) российского законодательства о ценных бумагах.

В случае с «Форекс Клубом» речь, среди прочего, идет о нарушении требований ведения внутреннего учета и представлении ЦБ недостоверной отчетности. В «Фикс Трейд», по данным ЦБ, нарушали лицензионные требования и порядок/сроки раскрытия информации на своем сайте, а также ненадлежащим образом организовали систему управления рисками.

В случае с «Трастфорекс» речь идет о недостоверной отчетности и нарушении сроков ее представления в ЦБ, раскрытии недостоверной информации на сайте и других нарушениях.

По данным ЦБ, в «Телетрейд Групп» нарушали порядок расчета размера собственных средств, представляли в регулятор недостоверную отчетность и раскрывали недостоверную информацию на сайте.

Среди нарушений «Альпари Форекс» ЦБ перечислил нарушения порядка ведения внутреннего учета, нарушения требований к соотношению размера обеспечения и представление недостоверной отчетности.

Действие лицензий дилеров прекратятся 27 января 2019 года.

По данным ТАСС, в «Телетрейд групп» решение ЦБ назвали «очень странным и совершенно неожиданным». По словам собеседника агентства, накануне, 26 декабря, представители ЦБ и форекс-дилеры принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Госдуме и обсуждали перспективы.