Биржи АТР растут на фоне позитивной динамики индексов США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, следуя позитивной динамике американских индексов после окончания рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% — до 2512,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,54%, до 1286,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,62% — до 25811,51 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,21%, до 2032,22 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 1,81% — до 5593 пунктов, японский Nikkei 225 — на 3,91%, до 20081,55 пункта.

Американские индексы подскочили на 5-6% по итогам торгов среды после того, как упали в понедельник на 2,2-2,9%, во вторник торги были закрыты в связи с празднованием Рождества. Снижение бирж было связано с бюджетным кризисом в США.

В минувшую субботу демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Добавило оптимизма на рынки в среду и заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США , несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.

Поддержало торги в США и удорожание нефти в среду на 8-9%. В связи с этим подскочили в цене акции энергетических компаний Азии. Бумаги японский JX Holdings подорожали на 7,3%, китайской CNOOC Ltd — на 3,2%, австралийской Woodside Petroleum Ltd — на 4,2%.