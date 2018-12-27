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Биржи АТР растут на фоне позитивной динамики индексов США 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, следуя позитивной динамике американских индексов после окончания рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% — до 2512,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,54%, до 1286,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,62% — до 25811,51 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,21%, до 2032,22 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 1,81% — до 5593 пунктов, японский Nikkei 225 — на 3,91%, до 20081,55 пункта.
Американские индексы подскочили на 5-6% по итогам торгов среды после того, как упали в понедельник на 2,2-2,9%, во вторник торги были закрыты в связи с празднованием Рождества. Снижение бирж было связано с бюджетным кризисом в США.
В минувшую субботу демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Добавило оптимизма на рынки в среду и заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.
Поддержало торги в США и удорожание нефти в среду на 8-9%. В связи с этим подскочили в цене акции энергетических компаний Азии. Бумаги японский JX Holdings подорожали на 7,3%, китайской CNOOC Ltd — на 3,2%, австралийской Woodside Petroleum Ltd — на 4,2%.
Прайм: последние новости
Акции "Русала" в Гонконге растут на 7% Биржи США выросли в среду на 5-5,8% после предрождественского падения Цена на нефть марки Brent впервые с 31 августа 2017 г опустилась ниже $51
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ФРС , Сенат США
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