Акции «Русала» в Гонконге растут на 7%

Акции российского производителя алюминия "Русал" на Гонконгской фондовой бирже в четверг поднимаются почти на 7% на фоне новостей об отставке главы совета директоров компании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 мск ценные бумаги росли в цене на 6,96%, до 2,46 гонконгского доллара.

В среду "Русал" сообщил, что председатель совета директоров Маттиас Варниг ушел в отставку. Планируется, что преемник Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров 27 декабря.