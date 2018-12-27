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Акции «Русала» в Гонконге растут на 7% 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции российского производителя алюминия "Русал" на Гонконгской фондовой бирже в четверг поднимаются почти на 7% на фоне новостей об отставке главы совета директоров компании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск ценные бумаги росли в цене на 6,96%, до 2,46 гонконгского доллара.
В среду "Русал" сообщил, что председатель совета директоров Маттиас Варниг ушел в отставку. Планируется, что преемник Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров 27 декабря.
"Русал" в апреле попал под санкции США наряду с другими компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, — группой "ГАЗ", "Русскими машинами", "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
Минфин США в середине декабря сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий. В частности, в рамках соглашения Варниг должен был уйти в отставку. Новым председателем станет один из независимых неисполнительных директоров "Русала".
Прайм: последние новости
Биржи США выросли в среду на 5-5,8% после предрождественского падения Рынок акций РФ упал на внешнем негативе в католическое Рождество Цена на нефть марки Brent впервые с 31 августа 2017 г опустилась ниже $51
Комментарии
Рынки , Компании , Маттиас Варниг , Олег Дерипаска , Русские машины , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Русал
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