Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
27.12
$
68.8865
+0.1417
€
78.5237
+0.0928
ММВБ
26.12 22:00
$
68.9000
–0.0350
€
78.5350
+0.2875
Forex
27.12 10:00
$
68.9348
+0.2862
€
78.4205
+0.2535
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.77
$
69.00
€
78.27
€
78.60
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
€
78.50
Индексы и котировки
Brent
53.83
–0.72
Золото
1268.86
+0.01
РТС
1066.72
+1.29
Динамика валют
EUR / USD
27.12
1.1378
+0.0007
12.12
1.1371
23.12
12.12
30.11
Курс евро: рубль снижается к евро
RT на русском
50 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 6 копеек — до 68,63 рубля.
Курс евро вырос на 20 копеек и составил 78,20 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Почему курс евро впервые за три месяца превысил 79 рублей
Рубль снижается к доллару и евро
Цены на нефть снижаются
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кризис в США поможет рублю отсрочкой санкций
1
Без бумажки не летит: МС-21 не пускают в Европу
135
Названы рекорды российской экономики в 2018 году
5
Акции «Русала» выросли на 5%
Названы продукты, на которых нельзя экономить
1
Видео
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки
Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет
00:53
Путин встретился с миллиардерами в Кремле
Экономика
01:45
Китай отказал России в дедолларизации
Экономика
Статьи
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
00:40
Доллар по 80: к чему готовиться России
Экономика
Статьи
01:48
Путин повысил МРОТ
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение