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Курс евро: рубль снижается к евро 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 6 копеек — до 68,63 рубля.
Курс евро вырос на 20 копеек и составил 78,20 рубля.
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