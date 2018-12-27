Фондовые торги в РФ открылись ростом 

На 10:10 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,15% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 335,36 пункта. Индекс РТС вырос на 1,46%, до отметки 1 068,54.
«Пауза в росте нефтяных котировок и неопределившаяся с направлением Азия приведут к нейтральному открытию российского фондового рынка, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2285—2330 пунктов, по индексу РТС — 1040—1065 пунктов. Публикации отчетности российских эмитентов сегодня не ожидается», — прокомментировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.