Фондовые торги в РФ открылись ростом

На 10:10 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,15% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 335,36 пункта. Индекс РТС вырос на 1,46%, до отметки 1 068,54.