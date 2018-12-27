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Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в четверг на Лондонской фондовой бирже (LSE) торгуются преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.
Во вторник и среду на Лондонской бирже не было торгов в связи с празднованием Рождества. По состоянию на 11.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,53% — до 6,02 доллара, "Лукойла" — снижалась на 1,24%, до 71,11 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,69%, до 166,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,09%, до 4,39 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 3,56%, до 25,02 доллара.
Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 1,02% — до 1,12 доллара, Сбербанка — росла на 0,7%, до 10,81 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 1,85%, достигнув 14,82 доллара.
Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,61% — до 18,82 доллара, "Северстали" — дешевели на 1,47%, до 13,41 доллара, НЛМК — на 0,54%, до 22,12 доллара.
Цена расписок "Магнита" опускалась на 0,63% — до 12,69 доллара, "Ленты" — увеличивалась на 1,23%, до 3,1 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,57% — до 2,28 доллара.
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Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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