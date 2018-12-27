Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют

Бумаги российских компаний в четверг на Лондонской фондовой бирже (LSE) торгуются преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

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