Японский Nikkei вырос почти на 4% вслед за американскими рынками

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, при этом японский Nikkei вырос почти на 4% на фоне позитива на биржах США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 3,88%, до 20077,62 пункта. Рост показателя стал самым высоким более чем за два года.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,61% — до 2483,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,22%, до 1264,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,67% — до 25478,88 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,02%, до 2028,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,88%, до 5597,2 пунктов.

Фондовые индексы США в среду подскочили на 5-5,8%. Инвесторы обратили внимание на заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США , несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа . Ранее Трамп назвал ФРС "единственной проблемой экономики" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.

При этом во вторник снижение японского Nikkei 225 достигало 5%. Негативная динамика была обусловлена падением американских фондовых индексов до минимума с весны 2017 года.