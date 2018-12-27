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Крупнейшие форекс-дилеры отреагировали на аннулирование лицензий 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Крупнейшие форекс-дилеры «Форекс клуб», «Телетрейд груп» и «Альпари-форекс» отреагировали на сообщения о том, что Центральный банк аннулировал лицензии этих компаний.
В «Форекс клуб» заявили, что не получали официальных уведомлений об аннулировании лицензии Банком России и пока продолжает работу в нормальном режим.
«Да. Скорее всего, это какая-то ошибка», — передает ТАСС сообщение колл-центра компании.
В «Альпари-форекс» также заявили, что пока не получали официального уведомления от регулятора и продолжают работу. Представитель дилера заявил, что у компании 1 тыс. клиентов в России, их средства защищены в соответствии с российским законодательством.
«Деньги, которые они (клиенты — прим. ВЗГЛЯД) вложили, находятся на сегрегированных счетах (специальный счет, используемый компанией-брокером для хранения средств клиентов, при этом средства хранятся раздельно от основного капитала самого брокера — прим. ВЗГЛЯД), не на счетах компании», — сообщил представитель компании.
Представитель «Телетрейд групп» также заявил, что аннулирование Банком России лицензии является для компании «полной неожиданностью». «Вчера представители Банка России совместно принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Государственной думе. Там были все форекс-дилеры и обсуждали перспективы этого рынка. Поэтому для нас это полная неожиданность», — сказали в компании.
Ранее в четверг сообщалось, что Банк России принял решение об аннулировании лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп». Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте рейгулятора.
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Комментарии
Рынки , Госдума , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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