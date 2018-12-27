Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.98
$
69.38
78.83
79.00
Прогноз
09.01 – 16.01
$
68.00
77.50
Индексы и котировки Brent
53.61
+0.47 Золото
1271.99
+0.08 РТС
1061.66
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
27.12
1.1397
+0.0026
12.12
1.1371
23.12
12.12
30.11

В ЦБ прокомментировали решение лишить лицензий форекс-дилеров 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Центробанка России Лариса Селютина прокомментировала решение лишить лицензий ряда форекс-дилеров.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Лицензии отозваны за неоднократное нарушение закона на рынке ценных бумаг, которые были выявлены департаментом в рамках скоординированных мероприятий дистанционного надзора», — сказала она.
По словам Селютиной, все пять компаний, которые остались без лицензий, являются «дочками» крупных зарубежных форекс-дилеров, имеющих узнаваемый бренд, и работающих преимущественно на иностранных рынках форекс.
«Жёсткость данного решения обусловлена глубокой озабоченностью регулятора в связи с огромными рисками для российских граждан, которая несла в себе деятельность этих компаний», — объяснила она.
Как пояснила представительница регулятора, форекс-дилеры использовали лицензию Банка России в качестве рекламы и вели агрессивное вовлечение россиян в рынок форекс.
«При этом, попадаясь на эту рекламу, граждане как правило уходили с договором, заключённым не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом», — заключила Селютина.
Ранее стало известно, что ЦБ аннулировал лицензии ООО Forex Club, ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп», ООО «Альпари Форекс».
RT на русском: последние новости
ЦБ аннулировал лицензию «Форекс Клуба» Рубль снижается к евро Курс евро превысил 79 рублей
Комментарии2
Рынки , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинской экономике пообещали рост1
Греф высказался о сокращении отделений Сбербанка
Россиян предупредили о падении доходов2
Международные резервы России выросли1
Рост зарплат в 2019 году сочли недостаточным4
Видео
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
00:52
Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом
Личный счет Политика
23:19
Силуанов рассказал о планах по дедолларизации
Экономика
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет Экономика
00:53
Путин встретился с миллиардерами в Кремле
Экономика
01:45
Китай отказал России в дедолларизации
Экономика Статьи
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
00:40
Доллар по 80: к чему готовиться России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение