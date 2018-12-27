В ЦБ прокомментировали решение лишить лицензий форекс-дилеров

Директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Центробанка России Лариса Селютина прокомментировала решение лишить лицензий ряда форекс-дилеров.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Лицензии отозваны за неоднократное нарушение закона на рынке ценных бумаг, которые были выявлены департаментом в рамках скоординированных мероприятий дистанционного надзора», — сказала она.

По словам Селютиной, все пять компаний, которые остались без лицензий, являются «дочками» крупных зарубежных форекс-дилеров, имеющих узнаваемый бренд, и работающих преимущественно на иностранных рынках форекс.

«Жёсткость данного решения обусловлена глубокой озабоченностью регулятора в связи с огромными рисками для российских граждан, которая несла в себе деятельность этих компаний», — объяснила она.

Как пояснила представительница регулятора, форекс-дилеры использовали лицензию Банка России в качестве рекламы и вели агрессивное вовлечение россиян в рынок форекс.

«При этом, попадаясь на эту рекламу, граждане как правило уходили с договором, заключённым не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом», — заключила Селютина.

Ранее стало известно, что ЦБ аннулировал лицензии ООО Forex Club, ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп», ООО «Альпари Форекс».