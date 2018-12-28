Названы самые выгодные и провальные вложения в 2018 году

За основу своего исследования они брали сумму в 300 тысяч рублей, которую бы вложили в один из этих инструментов. Эксперты подсчитали, что покупательная способность этой суммы за год снизилась на 3,28 процента, то есть при условии хранения этой суммы дома без инвестиции ни в один из инструментов, то в декабре купить на них можно было бы аналогичных товаров меньше на 9 837 рублей.

Они также выяснили, что наибольшую доходность показала инвестиция в металл палладий. Инвесторы в этот инструмент заработали 30 588 рублей с каждых 300 тысяч вложенных рублей. Главной причиной этого стал дефицит палладия на мировом рынке вкупе с растущим спросом. Он активно используется в ювелирном производстве, а также в производстве автомобилей.

При этом инвесторы в другие металлы, в частности, в серебро, платину и золото за 2018 год потеряли 15,37 процента, 15,16 процента и 5,91 процента соответственно.

Самым провальным инвестиционным инструментом уходящего года стал биткоин. Инвесторы в эту криптовалюту потеряли за 2018 год 71,15 процента, или 213 464 рубля.

Отдельно эксперты оценили инвестиции в валюту. При хранении дома суммы, эквивалентной 300 тысячам рублей в евро, доход за год составил бы 3150 рублей или 1,05 процента, а на банковском вкладе — 3841 рубль или 2,28 процента.

Доллар стал вторым по доходности из всех инвестиционных инструментов. При хранении 300 тысяч рублей в долларах дома заработок бы составил 24 тысячи рублей или восемь процентов, а при хранении на вкладе в банке — 26030 рублей или 8,68 процента. При этом вклады в рублях принесли бы вкладчику за год 4875 рублей прибыли или 1,62 процента.